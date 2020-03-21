Son dakika! 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi.
İşte uçuş yasağı getirilen 46 ülke:
Moritanya
Cezayir
Sudab
Angola
Filipinler
Moldova
Karadağ
Bangladeş
Ukrayna
Tunus
Polonya
Portekiz
Umman
Özbekistan
Kuzey Makedonya
KKTC
Moğolistan
Kamerun
Tayvan
Kanada
Slovenya
Çad
Kolombiya
Sri Lanka
Çekya
Fas
Çibuti
Dominik Cumhuriyeti
Nepal
Peru
Ekvator
Panama
Ekvator Ginesi
Finlandiya
Nijer
Guatemala
Macaristan
Hindistan
Fildişi Sahili
Ürdün
Kazakistan
Kenya
Kosova
Kuveyt
Letonya
Lübnan