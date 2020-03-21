Son dakika! 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur" denildi.

İşte uçuş yasağı getirilen 46 ülke:

Moritanya

Cezayir

Sudab

Angola

Filipinler

Moldova

Karadağ

Bangladeş

Ukrayna

Tunus

Polonya

Portekiz

Umman

Özbekistan

Kuzey Makedonya

KKTC

Moğolistan

Kamerun

Tayvan

Kanada

Slovenya

Çad

Kolombiya

Sri Lanka

Çekya

Fas

Çibuti

Dominik Cumhuriyeti

Nepal

Peru

Ekvator

Panama

Ekvator Ginesi

Finlandiya

Nijer

Guatemala

Macaristan

Hindistan

Fildişi Sahili

Ürdün

Kazakistan

Kenya

Kosova

Kuveyt

Letonya

Lübnan