Son iki sezonu şampiyon tamamlayarak hem Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hem de UEFA’dan ciddi bir gelir elde eden Galatasaray’ın gözü yine aslan payında... Sarı-Kırmızılılar, ligde kalan tüm maçlarını kazanarak mutlu sona ulaşması halinde 74.6 milyon TL performans primi, birinci sırayı elde ettiği için 35.6 milyon TL, geçmiş şampiyonluklar için 70.4 milyon TL, toplamda 181 milyon TL geliri kasasına koymuş olacak.

Buna son iki sezonda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi bonusları da eklendiğinde, Sarı-Kırmızılı kulübün elde edeceği para 420 milyon TL’yi bulabilir. Cim Bom’da yeni sezon transferleri de dahil olmak üzere tüm planlar işte bu gelir üzerine kuruluyor.

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