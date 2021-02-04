Son dakika: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 145.067 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7.909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. 8.815 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.396.199’a yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 4 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 145.067 testle birlikte toplam test sayısı 30.206.504'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 627 hastayla birlikte 7.909 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.508.988’e çıktı.
Can kaybı 113 artarak 26.467’ye yükseldi. Verilere göre 8.815 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.396.199’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da 1.501 oldu.