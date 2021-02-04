Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 4 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 145.067 testle birlikte toplam test sayısı 30.206.504'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 627 hastayla birlikte 7.909 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.508.988’e çıktı.

Can kaybı 113 artarak 26.467’ye yükseldi. Verilere göre 8.815 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.396.199’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da 1.501 oldu.