Son dakika 34.hafta hakemleri açıklandı!
Son dakika haberi..Süper Lig'de 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı
Son dakika | Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı. İşte haftanın maç yönetecek hakemleri:
Antalyaspor - Galatasaray : Suat Arslanboğa
Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
Gençlerbirliği - Beşiktaş : Bahattin Şimşek
Denizlispor - Ankaragücü: Alper Ulusoy
Konyaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat
Kayserispor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Halis Özkahya
Kasımpaşa - Başakşehir: Fıorat Aydınus