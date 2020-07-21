Son dakika 34.hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika | Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı. İşte haftanın maç yönetecek hakemleri:

Antalyaspor - Galatasaray : Suat Arslanboğa

Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

Gençlerbirliği - Beşiktaş : Bahattin Şimşek

Denizlispor - Ankaragücü: Alper Ulusoy

Konyaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat

Kayserispor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Halis Özkahya





Kasımpaşa - Başakşehir: Fıorat Aydınus