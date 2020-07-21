Son dakika 34.hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi..Süper Lig'de 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı

21 Temmuz 2020, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Son dakika 34.hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika | Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 34.hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Düşme hattında yer alan takımların maçları yanında Şampiyonlar Ligi ve üçüncü sıra rekabetinin yaşanacağı mücadeleler arasındaki en kritik müsabaka olan Kayserispor - Trabzonspor maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır atandı. İşte haftanın maç yönetecek hakemleri:

Antalyaspor - Galatasaray : Suat Arslanboğa

Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

Gençlerbirliği - Beşiktaş : Bahattin Şimşek

Denizlispor - Ankaragücü: Alper Ulusoy

Konyaspor - Alanyaspor: Serkan Tokat

Kayserispor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Halis Özkahya


Kasımpaşa - Başakşehir: Fıorat Aydınus

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