Son dakika | 34. hafta hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır geri döndü
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. MHK Başkanı'nın değişmesinin ardından Cüneyt Çakır da yeniden sahalara bu hafta geri dönmüş oldu. Tecrübeli hakem Antalyaspor - Kayserispor maçını yönetecek. Ayrıca yarın oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.
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34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
23 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 NİSAN PAZAR
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya
16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
20.30 Altay - Galatasaray : Volkan Bayarslan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol
20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
Liste dışılar kademeli geri dönüyor
Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.
Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.
Süper Lig'de Cüneyt Çakır'a görev verilirken, klasman dışı bırakılan hakemlerden Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu’na ise TFF 1. Lig’de görev verildi.
Tuzlaspor - Adanaspor: Bahattin Şimşek
Samsunspor - Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu