Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Öte yandan son olarak Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alan Cüneyt Çakır, 34'üncü haftada Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak.

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34'üncü haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Kaya

16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

20.30 Altay - Galatasaray : Volkan Bayarslan

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa Yasin Kol

20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk









Liste dışılar kademeli geri dönüyor

Ferhat Gündoğdu yönetiminde; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya görevden alımıştı. Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.

Sabri Çelik'in göreve getirilmesinin ardından liste dışı bırakılan hakem ve gözlemciler yeniden maçlara atandı.

Süper Lig'de Cüneyt Çakır'a görev verilirken, klasman dışı bırakılan hakemlerden Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu’na ise TFF 1. Lig’de görev verildi.

Tuzlaspor - Adanaspor: Bahattin Şimşek

Samsunspor - Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu







