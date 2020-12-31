Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan korona virüsü salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 14.380 olduğunu belirten Bakan Koca, 239 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 24.504.567 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 2.208.938 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 20.881 olduğu kaydedildi.





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Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.