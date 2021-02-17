Son dakika | 26. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray : Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya