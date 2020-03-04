Son dakika! 25. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
6 Mart Cuma
20.00 Beşiktaş-Ankaragücü: Arda Kardeşler
7 Mart Cumartesi
14.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe-Başakşehir Fk: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe-Denizlispor: Zorbay Küçük
8 Mart Pazar
13:30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19:00 DG Sivasspor - Galatasaray : Mete Kalkavan
9 Mart Pazartesi
20:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler