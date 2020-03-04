Son dakika! 25. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. haftanın önemli maçı olan Sivasspor-Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

04 Mart 2020, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Son dakika! 25. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın fikstürü ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş-Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Mart Cumartesi

14.00 Yeni Malatyaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe-Başakşehir Fk: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe-Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Mart Pazar

13:30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19:00 DG Sivasspor - Galatasaray : Mete Kalkavan

9 Mart Pazartesi

20:00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler

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