Son dakika! 23 Ocak koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 152.758 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5.856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. 5.811 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.301.861’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 23 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 152.758 testle birlikte toplam test sayısı 28.348.659'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 723 hastayla birlikte 5.856 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.424.328’e çıktı. Can kaybı da 144 artarak 24.933’e yükseldi.
Verilere göre 5.811 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.301.861’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı da 1.962 oldu.