Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 23 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 152.758 testle birlikte toplam test sayısı 28.348.659'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 723 hastayla birlikte 5.856 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.424.328’e çıktı. Can kaybı da 144 artarak 24.933’e yükseldi.

Verilere göre 5.811 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.301.861’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı da 1.962 oldu.