Son dakika

Fenerbahçe ’nin transfer piyasasındaki gözde oyuncularının başından Kim Min-jae geliyor. Güney Koreli savunmacının adı birçok takımla anılıyordu. Ancak ilk ciddi adım Napoli’den gelecek. Barcelona, İtalyan ekibinin yıldızı Kalidou Koulibaly için 35 milyon Euro’nun yanı sıra Miralem Pjanic’i teklif etti. Koulibaly’nin ayrılmak istemesi nedeniyle Napoli’nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Mavi-Beyazlılar, Senegalli stoperin yerini doldurmak için de Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Sarı-Lacivertliler, Kim için serbest kalma bedeli olan 23 milyon Euro’nun altındaki hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini menacerine iletmişti.

3’e aldı 23’e satacak!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, bu bedeli ödemeye hazır! Bu durumda, oyuncuyu en az 1 sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe’nin yapabileceği bir şey kalmayacak. Tüm gözler, Kim Min-jae’nin vereceği karara çevrilecek. Eğer 25 yaşındaki stoper Napoli ile anlaşırsa, Sarı-Lacivertliler, 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Kim’i sadece 1 sezon sonra tam 20 milyon Euro kârla göndermiş olacak. Bu arada İtalyan basınında yer alan iddialarda, Napoli’nin Attila Szalai ile ilgilendiği de öne sürüldü.