Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirlendi. Play-Off'ta temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen, tur için karşı karşıya gelecek. Ayrıca Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Bayern Münih'le rakip olarak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekilişini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Yaya Toure gerçekleştirdi.

Kupa 1’de grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

2022/23 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları:

A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B Grubu: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

C Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Victoria Plzen

D Grubu: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya

E Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F Grubu: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

G Grubu: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Kopenhag

H Grubu: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Yılın en iyileri açıklandı

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı.

Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu.

Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.

Kadınlarda Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas oldu.

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.

UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi'ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları

1. Torba

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern Münih

PSG

Porto

Ajax

2. Torba

Atletico Madrid

Barcelona

Sevilla

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspurs

Juventus

RB Leipzig

3. Torba

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Benfica

Sporting CP

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

4. Torba

Olympique Marsilya

Club Brugge

Celtic

Glasgow Rangers

Viktoria Plzeň

Kopenhag

Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa