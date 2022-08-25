Son dakika: 2022/23 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu!
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Dev turnuvanın finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirlendi. Play-Off'ta temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyen Kopenhag, G Grubu'nda Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund'la karşılaşacak. C Grubu ise en zorlu eşleşmeler olarak dikkat çekti. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen, tur için karşı karşıya gelecek. Ayrıca Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Bayern Münih'le rakip olarak.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekilişini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Yaya Toure gerçekleştirdi.
Kupa 1’de grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
2022/23 sezonu Şampiyonlar Ligi grupları:
A Grubu: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers
B Grubu: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge
C Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Inter, Victoria Plzen
D Grubu: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marsilya
E Grubu: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb
F Grubu: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic
G Grubu: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Kopenhag
H Grubu: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa
Yılın en iyileri açıklandı
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleştirildiği organizasyonda Avrupa'da yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödüllerini kazanan isimler de açıklandı.
Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Real Madrid ile hem Şampiyonlar Ligi hem de LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema'nın oldu.
Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünü ise Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti elde etti.
Kadınlarda Yılın Futbolcusu ödülünü Alexia Putellas oldu.
Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü ödülünü Sarina Wiegman kazandı.
UEFA Başkanlık Ödülü, İtalya Milli Takımı ve Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi'ye verildi. 76 yaşındaki Sacchi, 1988-1989 ve 1989-1990 sezonlarında Milan ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
RB Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
FC Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Olympique Marsilya
Club Brugge
Celtic
Glasgow Rangers
Viktoria Plzeň
Kopenhag
Dinamo Zagreb
Maccabi Haifa