ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) birincilik, sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya, sözelde Adana illerinden oldu. Yabancı Dil Testi'nde ise, birincilik Almanca'da Balıkesir, Arapça'da Konya, Fransızca'da İstanbul, Rusça'da Bursa ve İngilizce'de İstanbul'dan çıktı. Aygün, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

DHA