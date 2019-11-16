Son dakika! 2019 KYK burs sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Binlerce öğrenciyi çok yakından ilgilendiren KYK bursları ile ilgili resmi açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK burs miktarı 2019'da ne kadar?

Geçen yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.

Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.

2019 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.