SON DAKİKA! 2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2019 - 2020 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

31 Aralık 2019, Salı 12:00 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! 2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi

İşte TFF'nin Süper Lig ekipleri belirlediği limitler;

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No’lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Kulüp Adı Takım Harcama Limiti

1.GALATASARAY A.Ş. 451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş. 126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR 97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş. 224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş. 59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş. 90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş. 88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi’nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...