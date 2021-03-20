Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 20 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 190.129 testle birlikte toplam test sayısı 36.165.468'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 958 hastayla birlikte 21.061 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.992.694’e çıktı. Can kaybı da 95 artarak 29.959’e yükseldi.

Verilere göre 18.815 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.807.572’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 1.538 oldu.