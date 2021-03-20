Son dakika 20 Mart koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 190.129 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21.061 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. 18.815 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.807.572’ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 20 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 190.129 testle birlikte toplam test sayısı 36.165.468'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 958 hastayla birlikte 21.061 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.992.694’e çıktı. Can kaybı da 95 artarak 29.959’e yükseldi.
Verilere göre 18.815 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.807.572’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, ağır hasta sayısı da 1.538 oldu.