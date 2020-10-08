Son dakika | 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız finalde!

Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, yarı final maçında Sırbistan’ı 3-1 (18-25, 25-21, 26-24, 25-20) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Millilerimizde, Ege Melisa 18 sayıyla takımımızın en skorer isim olurken; ona Özlem 13, Dalia 12, Pelin 9, Deniz Nazlıcan 6 ve Özge 1 sayıyla eşlik etti.

U17 Kız Milli Takımımız, final maçında 09 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’da İtalya-Rusya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak. Müsabakayı, TRT SPOR 2 naklen yayınlayacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN: 3-1

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (Ukrayna), Nikola Micevski (Kuzey Makedonya)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Dilay, Beren)

SIRBİSTAN: Mandovic, Pakic, Kurtagic, Zubic, Vajagic, Sucurovic, Kujundzic (L) (Tomic, Ivanovic, Lazovic)

SETLER: 18-25, 25-21, 26-24, 25-20

SÜRE: 102 dakika (22,24,29,27)



