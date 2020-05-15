Galatasaray kulübü resmi sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada tüm teknik ekip, idari / destek kadro ve futbolculara, 14 Mayıs tarihinde (dün) yapılan Kovid-19 testleri sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. TFF Sağlık Kurulu tarafından belirlenen protokollere uygun olarak antrenmanların 6 gün süre ile durdurulduğu da belirtildi.













Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı. Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.







