Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanından eli boş dönerek, son 16 turuna kalma şansını yitiren ve Avrupa Ligi ihtimalini de zora sokan Galatasaray, sıkıntılı günler geçiriyor... Süper Lig ve Avrupa’da çıktığı son 8 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Sarı- Kırmızılılar’da, kırmızı alarm verilmiş durumda. Takımın toparlanması için sert tedbirler düşünülüyor.

Ozan gibi gençlere yönelecek

Büyük umutlarla kiralanan Ndiaye ve Onyekuru’nun kritik maçlarda etkisiz kalışı, Eren ve Rodrigues’in bir türlü bitmek bilmeyen formsuzluğu, Feghouli’nin takıma beklenen katkıyı yapamaması gibi detaylar, büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda. Teknik patron Fatih Terim, bu karamsar tablonun içinde parlayan Ozan Kabak gibi genç yeteneklerden daha fazla yararlanmayı planlıyor.

Varsa yoksa Beşiktaş derbisi

İyi başladığı sezonda zirveden giderek uzaklaşan, Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayalleri suya düşen ve hem sakatlıklar hem de cezalar sebebiyle birçok yıldızından yararlanamayan Galatasaray, her şeye rağmen bir çıkış formülü arıyor. En kestirme yol ise pazar günkü Beşiktaş deplasmanı gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, varıyla yoğuyla derbi zaferine hazırlanıyor.

En az 2 golcü takviyesi

Moskova’da hem takıma hem de yönetime sert mesajlar veren Terim, Ocak ayındaki transfer dönemini işaret etti. “Ocak ayına en az zayiatla girmeliyiz” diyen ve birçok oyuncusunun, Galatasaray formasının ağırlığını taşıyamadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Artık kulübün gücü yetecektir” sözüyle de transferde topu tamamen yönetime attı. Devre arasında 2 golcü takviyesi bekleniyor.

Eksiği çok ama avantajlı

Öte yandan Beşiktaş dün gece Sarpsborg deplasmanına çıktı ve tıpkı Galatasaray gibi zorlu hava şartlarında mücadele etti. Aslan’dan 24 saat sonra oynayan Kartal, tek idmanını yarın yapacak ve Galatasaray karşısında yorgun olabilir. Donk, Rodrigues, Ndiaye, Emre, Belhanda, Sinan ve Serdar Aziz’in yokluğuna rağmen, Sarı-Kırmızılılar derbide tüm şartları avantaja çevirmeyi hedefliyor.