Son başvuru federal mahkemeye

Bordo-Mavililer’in Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi’nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz” dedi.