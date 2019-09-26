Son başvuru federal mahkemeye
2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.
Bordo-Mavililer’in Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi’nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz” dedi.