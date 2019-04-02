Son ana kadar Diagne!

Senegal Milli Takımı’nda omzundan yaşadığı sakatlık sonrası özel bir programla çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne’nin gözü kupa sınavında... Teknik direktör Fatih Terim’in bugünkü kupa mücadelesinde Yeni Malatya’ya karşı ilk 11’de oynatmak istediği tecrübeli futbolcuya yoğun tedavi programı uygulanıyor.

11’i kafasında büyük ölçüde belirleyen Terim, Diagne için son ana kadar bekleyecek. Sağlık ekibi onay verir, Diagne de iyi olduğunu söylerse, tecrübeli hocanın golcü oyuncuyu sahaya süreceği bildirildi.

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