Son 8 sezonun en kötü Beşiktaş'ı

Lider Başakşehir’in 11 puan gerisine düşen Beşiktaş en son 2010-2011’de 16 puan fark yemişti.

27 Şubat 2019, Çarşamba 08:26
- A +
Son 8 sezonun en kötü Beşiktaş'ı

Beşiktaş 23. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü dönemine imza attı. F.Bahçe beraberliğiyle lider Başakşehir'le puan farkı 11'e çıkan siyah-beyazlılar, geçen sezon aynı dönemde 47'şer puanlı G.Saray ve Başakşehir'in 3 puan gerisindeydi. Güneş'in öğrencileri 2016-17'yi 53 puanla, 2015-16'yı da 54 puanla lider bitirmişti. 2014-15'in 23. haftasını averajla lider Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan Kartal, 2013-14'te 43 puan toplayıp lider F.Bahçe'nin 8 puan gerisinde kalmıştı. 2012-13'te 39 puanla üçüncü sırada kalırken, 2011- 12'de 45 puanla 3. sırayı almıştı. Beşiktaş, en kötü dönemini ise son olarak 2010-2011'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalarak yaşamıştı.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.