Beşiktaş 23. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü dönemine imza attı. F.Bahçe beraberliğiyle lider Başakşehir'le puan farkı 11'e çıkan siyah-beyazlılar, geçen sezon aynı dönemde 47'şer puanlı G.Saray ve Başakşehir'in 3 puan gerisindeydi. Güneş'in öğrencileri 2016-17'yi 53 puanla, 2015-16'yı da 54 puanla lider bitirmişti. 2014-15'in 23. haftasını averajla lider Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan Kartal, 2013-14'te 43 puan toplayıp lider F.Bahçe'nin 8 puan gerisinde kalmıştı. 2012-13'te 39 puanla üçüncü sırada kalırken, 2011- 12'de 45 puanla 3. sırayı almıştı. Beşiktaş, en kötü dönemini ise son olarak 2010-2011'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalarak yaşamıştı.

(Sabah)