Üst üste gelen sakatlıklar Trabzonspor’u çok zorluyor ancak Bordo-Mavililer zirve yarışından kopmuyor... Kritik maçta haftaya lider giren Alanyaspor’u üstelik de 10 kişi kalmasına rağmen deviren Fırtına, milli araya 19 puanla girmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 11. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en iyi performansına ulaştı. Geçen sezon 11. haftada 16 puan, 2017-2018’de 13 puan, 2016-2017’de 11 puan toplayan Trabzonspor, 2015- 2016’da 14, 2014-2015’te 16, 2013-2014’te 17 ve 2012-2013 sezonunda 17 puanı hanesine yazdırmıştı. Mevcut kadro, 2011- 2012’deki takımın (20) ise sadece 1 puan gerisinde 11. haftayı tamamladı.

En golcü ikinci dönem

Bordo-Mavililer, gol yollarında da 2011-2012 sezonundan sonra 2014-2015 takımıyla birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11’de ilk 11 haftada 27 gol kaydeden Bordo-Mavililer, bu sezon aynı süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırdı. Aradaki tüm sezonlarda Trabzonspor, 19 gol barajının üstüne sadece 2014-2015’te çıkmıştı.