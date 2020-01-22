Son 7 sezonun en kötü savunması

Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020’de gösterdi. Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Kartal, 2012-2013’ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-Beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı. Takım, Süper Lig’in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi. Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

Beşiktaş’ın serisi her maç artıyor

Kartal’ın ligde gol yeme serisi her hafta yükseliyor! Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan Siyah-Beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği’nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’dan ikişer, Fenerbahçe’den ise 3 gol yedi.