Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 kez ağları havalandıran Sarı-Kırmızılı takım, 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansına imza attı.

Galatasaray, son 9 sezonun en az puanlı lig başlangıcını yaptı. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 önemli maçta galibiyet elde edemeyen Sarı-Kırmızılı takım, gol atmayı da başaramadı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’e ise 1-0’lık skorlarla yenildi. Şampiyonlar Ligi’nde de gol atamadı. Falcao ve Andone sakatlanırken Galatasaray tıpkı geçen sezonun ilk yarısı gibi kısır karşılaşmalara imza atıyor. Kritik puan kayıpları da bunu izliyor. (Akşam)