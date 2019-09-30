Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, sezona kötü başlangıç yapmanın sıkıntısını yaşıyor. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019- 2020 sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi. Cim Bom, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi. Galatasaray, 2019-2020 öncesi en kötü performansı 1989- 1990’da Sigfried Held yönetiminde ortaya koymuştu. Sarı-Kırmızılı ekip, 1989-1990’da 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan elde edebilmişti.

En düşük puanı 10 olmuştu

Bu sezonun 6 maçında 9 puan toplayabilen Galatasaray’ın son 30 sezondaki en düşük ikinci performansı 10 puanla olmuştu. Cim Bom, 2006-2007 ve 2013- 2014 sezonlarında 10 puanda kalmıştı. Ligin ilk 6 haftasına 6 defa 11 puan alarak başlayan Galatasaray, 2 kez 12 puanda kaldı. Cim Bom, 9 sezonun ilk 6 haftasında 13 puan çıkardı. Galatasaray, bir sezon 14 puanlık başlangıç yaparken, 6 haftalık bölümlerde 2 kez 15 puana ulaşmayı başardı. Aslan, son 30 sezonun 6’sında ise 16 puan topladı.

En iyi başlangıç Frank Rijkaard’ın

Galatasaray, son 30 sezondaki en iyi performansını ise 2009-2010 sezonunda gerçekleştirdi. Söz konusu sezondaki ilk 6 maçını kazanan Cim Bom, 18 puan elde etti. Ancak Rijkaard önderliğindeki bu performansın devamı gelmedi. Galatasaray ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyonluk ipini Bursaspor göğüsledi.

Hücumda 28 sezonun en kötü performansı

Galatasaray, son 28 sezonun en kötü hücum performansını da 2019-2020 sezonunda gösterdi. Bu sezonki ilk 6 maçta 6 gol atabilen Sarı-Kırmızılı ekip, hücum yönünden 1991-1992’yi tekrarladı. 2013-2014 ve 2014-2015’in ilk 6 haftasında 8’er kez fileleri havalandırabilen Galatasaray; 1992-1993, 1995-1996, 1996- 1997 ve 2010-2011’in 6 lig maçında 9’ar golde kaldı. Ligin 1993-1994, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında rakip filelere 10’ar gol bırakan Aslan, diğer 18 sezonda ise 11 ve üzerinde gol buldu. Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla en çok golü 1998-1999 sezonunda (22 gol) kaydetti.