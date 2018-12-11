Süper Lig'in üç büyüğü; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralıksız 34 hafta sisteminin uygulandığı 1994-1995'ten beri ligin ilk yarılarındaki en kötü performanslarını sergiliyor. 15 haftada 25 puan toplayan Beşiktaş averajla 4'üncü, aynı puana sahip Galatasaray ise 7'nci sırada yer alıyor. 14 puanı olan Fenerbahçe ise 17'nci sıraya gerileyip, düşme hattının içine düştü. Kartal ve Aslan, kalan iki maçı kazanıp 31 puana ulaşsalar da Üç Büyükler adına son 25 sezonun en az puanını elde etmiş olacaklar. Üç Büyükler, ligde 38 sezon sonra birinci devrede ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1959 sezonu dışında 60 yıllık lig tarihinde sadece bir kez ilk yarıyı ilk üçün dışında tamamlamıştı.

1979-1980 sezonunun birinci devresinde Beşiktaş 4, Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 14. sırada yer almıştı.

(Sabah)