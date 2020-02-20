Galatasaray 1999 yılından beri Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy 20 yıldır deplasmanında galip gelemedi gibi rakibine gol atmakta da zorlanıyor. Galatasaray 20 yıllık dönemde çok iyi kadrolarla ezeli rakibine konuk olsa da sadece 10 gol atabildi ve sadece üç yabancı oyuncusu fileleri havalandırdı.

İşte 20 yıllık liste

2000-2001 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Suat Kaya)

2001-2002 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

2002-2003 Fenerbahçe 6-0 Galatasaray

2003-2004 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Ömer Erdoğan)

2004-2005 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

2005-2006 Fenerbahçe 4-0 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Ümit Karan)

2007-2008 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2008-2009 Fenerbahçe 4-1 Galatasaray (GS golü: Cassio Lincoln)

2009-2010 Fenerbahçe 3-1 Galatasaray (GS golü: Hakan Balta)

2010-2011 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2011-2012 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray (GS golleri: Elmander, Hakan Balta)

2011-12 SF / Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2012-2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Burak Yılmaz)

2013-2014 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2014-2015 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

2015-2016 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (GS golü: Olcan Adın)

2016-2017 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2017-2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2018-2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (GS golü: Henry Onyekuru)





Gözler Falcao'da olacak!

Galatasaray'ın 20 yıllık dönemde kadrosunda yer alan Kadıköy'de forma giyen isimler arasında Didier Drogba, Milan Baros, Harry Kewell, Wesley Sneijder, Bafetimbi Gomis, Ribery, Nonda, Podolski gibi çok önemli ve kariyerli oyuncular gol bulmayı başaramadı. Mevcut kadroda geçen sezon gol atan Henry Onyekuru dışında Monaco forması giyerken Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'ye gol atan Radamel Falcao bulunuyor. Falcao 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı hem Kadıköy'de hem Fransa'da 1'er gol atmıştı.





Fenerbahçe'nin 18 yabancı oyuncusu son 20 yılda Kadıköy'de Galatasaray'a gol attı

Fenerbahçe son 20 yılda Galatasaray kaybetmezken 38 golün 25 tanesini yabancı oyuncuları (%66) atarken toplamda 18 farklı oyuncusu fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takımda son yıllarda oynayan hemen hemen tüm hücum elemanları Kadıköy'de Galatasaray'a gol atmayı başardı.

Son 20 yılda Kadıköy'de Galatasaray'a gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncular

4 gol - Alex

2 gol - Robin van Persie

2 gol - Webo

2 gol - Deivid

2 gol - Nobre

1 gol - Anelka

1 gol - Kezman

1 gol - Guiza

1 gol - Kuyt

1 gol - Diego

1 gol - Moussa Sow

1 gol - Ortega

1 gol - Rapaic

1 gol - Appiah

1 gol - Luciano

1 gol - Lugano

1 gol - Cristian

1 gol - Eljif Elmas

Gözler Vedat Muriç ve Max Kruse'de olacak

Fenerbahçe'nin yabancı hücum oyuncularının Kadıköy'de Galatasaray'a genelde gol bulduğu istatistiği gözleri Vedat Muriç ve Max Kruse'ye çevirdi. Vedat Muriç Süper Lig kariyeri boyunca Galatasaray'a 1 gol atarken son dönemde formda isimlerden Max Kruse 6 gol - 6 asistlik performansa sahip.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru







