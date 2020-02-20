Galatasaray'da son 20 yılda üç yabancı Kadıköy'de gol atabildi
Galatasaray 1999 yılından beri Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanında kazanamadığı gibi gol atmakta da zorlanıyor. Galatasaray geçen 20 yıllık dönemde çok iyi kadrolarla ezeli rakibine konuk olsa da üst düzey yabancılar sahaya çıksa da sadece üç yabancı oyuncusu fileleri havalandırdı. İşte ilginç liste..
Galatasaray 1999 yılından beri Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy 20 yıldır deplasmanında galip gelemedi gibi rakibine gol atmakta da zorlanıyor. Galatasaray 20 yıllık dönemde çok iyi kadrolarla ezeli rakibine konuk olsa da sadece 10 gol atabildi ve sadece üç yabancı oyuncusu fileleri havalandırdı.
İşte 20 yıllık liste
2000-2001 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Suat Kaya)
2001-2002 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
2002-2003 Fenerbahçe 6-0 Galatasaray
2003-2004 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Ömer Erdoğan)
2004-2005 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
2005-2006 Fenerbahçe 4-0 Galatasaray
2006-2007 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Ümit Karan)
2007-2008 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
2008-2009 Fenerbahçe 4-1 Galatasaray (GS golü: Cassio Lincoln)
2009-2010 Fenerbahçe 3-1 Galatasaray (GS golü: Hakan Balta)
2010-2011 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
2011-2012 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray (GS golleri: Elmander, Hakan Balta)
2011-12 SF / Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
2012-2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray (GS golü: Burak Yılmaz)
2013-2014 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
2014-2015 Fenerbahçe 1-0 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (GS golü: Olcan Adın)
2016-2017 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
2017-2018 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
2018-2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (GS golü: Henry Onyekuru)
Gözler Falcao'da olacak!
Galatasaray'ın 20 yıllık dönemde kadrosunda yer alan Kadıköy'de forma giyen isimler arasında Didier Drogba, Milan Baros, Harry Kewell, Wesley Sneijder, Bafetimbi Gomis, Ribery, Nonda, Podolski gibi çok önemli ve kariyerli oyuncular gol bulmayı başaramadı. Mevcut kadroda geçen sezon gol atan Henry Onyekuru dışında Monaco forması giyerken Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'ye gol atan Radamel Falcao bulunuyor. Falcao 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı hem Kadıköy'de hem Fransa'da 1'er gol atmıştı.
Fenerbahçe'nin 18 yabancı oyuncusu son 20 yılda Kadıköy'de Galatasaray'a gol attı
Fenerbahçe son 20 yılda Galatasaray kaybetmezken 38 golün 25 tanesini yabancı oyuncuları (%66) atarken toplamda 18 farklı oyuncusu fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli takımda son yıllarda oynayan hemen hemen tüm hücum elemanları Kadıköy'de Galatasaray'a gol atmayı başardı.
Son 20 yılda Kadıköy'de Galatasaray'a gol atan Fenerbahçeli yabancı oyuncular
4 gol - Alex
2 gol - Robin van Persie
2 gol - Webo
2 gol - Deivid
2 gol - Nobre
1 gol - Anelka
1 gol - Kezman
1 gol - Guiza
1 gol - Kuyt
1 gol - Diego
1 gol - Moussa Sow
1 gol - Ortega
1 gol - Rapaic
1 gol - Appiah
1 gol - Luciano
1 gol - Lugano
1 gol - Cristian
1 gol - Eljif Elmas
Gözler Vedat Muriç ve Max Kruse'de olacak
Fenerbahçe'nin yabancı hücum oyuncularının Kadıköy'de Galatasaray'a genelde gol bulduğu istatistiği gözleri Vedat Muriç ve Max Kruse'ye çevirdi. Vedat Muriç Süper Lig kariyeri boyunca Galatasaray'a 1 gol atarken son dönemde formda isimlerden Max Kruse 6 gol - 6 asistlik performansa sahip.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru