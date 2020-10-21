Süper Lig’in 5. haftasında ağırladığı Alanyaspor’a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Lige Gaziantep (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan Aslan, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan Sarı-Kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

En iyisi 1998-1999'du

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı da bu dönemde topladı. Sarı-Kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez beşinci haftayı geride bıraktı. Cim Bom, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.