Son 10 sezonda Galatasaray - Beşiktaş derbilerinin golcü futbolcuları
Galatasaray - Beşiktaş derbisine saatler kaldı. Bu derbi öncesinde kim veya kimler gol atacak diye sorarken, akıllara daha önceki sezonlarda gol atmış futbolcular geldi. Peki son 10 sezonda derbilerde kimler gol atmış, gelin birlikte bakalım...
Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. En favori denilen takımlar bile derbi maçlarının farklı havada oynandığını kaybederek ya da berabere kalarak göstermişilerdir. Gerçi bir klişe vardır 'Derbilerin favorisi olmaz' diye. Evet, bu söylem genelde doğru çıkar: Derbilerin favorisi olmaz.
Bu akşam da iki İstanbul ekibi kozlarını NEF Stadı'nda paylaşacak. Bir tarafta Icardi, Mata, Mertens ve Muslera'lı Galatasaray , diğer tarafta ise Weghorst, Cenk Tosun, Dele Alli, Gedson'lu Beşiktaş ...
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu dev mücadeleye galibiyetten başka bir düşünce ile çıkmayacak. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Güneş ise zorlu rakibi karşısında galip gelerek 2'de 2 yapmak istiyor.
Karşılaşma öncesinde her iki takımın taraftarları da gol atmasını beklediği isimleri paylaşırken, akıllara son 10 sezonda derbilerde gol atan futbolcular geldi.
Biz de sizlere şimdi son 10 sezonda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde gol atan futbolcuların listesini paylaşacağız.
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2012-2013 SEZONU
26 Ağustos 2012 | Beşiktaş (Samet Aybaba) - Galatasaray (Fatih Terim): 3-3
Goller
Beşiktaş: Felipe Melo (K.K.), Filip Holosko (2)
Galatasaray: Johan Elmander, Umut Bulut, Selçuk İnan (Pen.)
27 Ocak 2013 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Samet Aybaba): 2-1
Goller
Galatasaray: Emre Çolak, Albert Riera
Beşiktaş: Tomas Sivok
2013-2014 SEZONU
22 Eylül 2013 | Beşiktaş (Slaven Bilic) - Galatasaray (Fatih Terim): 0-3*
Goller
Beşiktaş: Hugo Almeida
Galatasaray: Didier Drogba (2)
* Sahaya giren taraftarlar nedeniyle maç ertelenmiş ve Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.
22 Şubat 2014 | Galatasaray (Roberto Mancini) - Beşiktaş (Slaven Bilic): 1-0
Goller
Galatasaray: Selçuk İnan (Pen.)
2014-2015 SEZONU
4 Ocak 2015 | Beşiktaş (Slaven Bilic) - Galatasaray (Hamza Hamzaoğlu): 0-2
Goller
Galatasaray: Felipe Melo, Burak Yılmaz
24 Mayıs 2015 | Galatasaray (Hamza Hamzaoğlu) - Beşiktaş (Slaven Bilic): 2-0
Goller
Galatasaray: Yasin Öztekin, Wesley Sneijer
2015 -2016 SEZONU
14 Aralık 2015 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Mustafa Denizli): 2-1
Goller
Beşiktaş: Mario Gomez, Gökhan Töre
Galatasaray: Sneijder
8 Mayıs 2016 | Galatasaray (Jan Olde Riekerink) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 0-1
Goller
Beşiktaş: Mario Gomez
13 Ağustos 2016 (Süper Kupa) | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Riekerink): 0-3*
Normal süresi 0-0, Uzatmalar 1-1, Penaltı atışları 0-3.
Goller
Beşiktaş: Aurelien Chedjou (K.K.)
Galatasaray: Hakan Balta
2016-2017 SEZONU
24 Eylül 2016 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Riekerink): 2-2
Goller
Beşiktaş: Marcelo, Cenk Tosun
Galatasaray: Eren Derdiyok, Bruma
27 Şubat 2017 | Galatasaray (Tudor) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 0-1
Goller
Beşiktaş: Anderson Talisca
2017 - 2018 SEZONU
2 Aralık 2017 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Tudor): 3-0
Goller
Beşiktaş: Cenk Tosun, Tosic, Negredo
29 Nisan 2018 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 2-0
Goller
Galatasaray: Fernando, Garry Rodrigues
2018 - 2019 SEZONU
2 Aralık 2018 | Beşiktaş - Galatasaray (Fatih Terim): 1-0
Goller
Beşiktaş: Ljajic
5 Mayıs 2019 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş: 2-0
Goller
Galatasaray: Onyekuru, Fernando
2019 - 2020 SEZONU
27 Ekim 2019 | Beşiktaş (Abdullah Avcı) - Galatasaray (Fatih Terim) 1-0
Goller
Beşiktaş: Umut Nayir
15 Mart 2020 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Sergen Yalçın): 0-0
2020-2021 SEZONU
17 Ocak 2021 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) - Galatasaray (Fatih Terim) 2-0
Goller
Beşiktaş: Josef de Souza, N'Koudou
8 Mayıs 2021 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Sergen Yalçın): 3-1
Goller
Galatasaray: Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan
Beşiktaş: Rachid Ghezzal (Pen.)
2021-2022 SEZONU
25 Ekim 2021 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) - Galatasaray (Fatih Terim): 2-0
Goller
Beşiktaş: Cyle Larin (2)
14 Mart 2022 | Galatasaray (Domenec Torrent) - Beşiktaş (Önder Karaveli): 2-1
Goller
Galatasaray: Kerem Aktürkoğlu (2)
Beşiktaş: Rıdvan Yılmaz
Onur Erdem Bayramiç / Detay Haber