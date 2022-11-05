Son 10 sezonda Galatasaray - Beşiktaş derbilerinin golcü futbolcuları

Derbilerin atmosferi her zaman farklı olmuştur. En favori denilen takımlar bile derbi maçlarının farklı havada oynandığını kaybederek ya da berabere kalarak göstermişilerdir. Gerçi bir klişe vardır 'Derbilerin favorisi olmaz' diye. Evet, bu söylem genelde doğru çıkar: Derbilerin favorisi olmaz.

Bu akşam da iki İstanbul ekibi kozlarını NEF Stadı'nda paylaşacak. Bir tarafta Icardi, Mata, Mertens ve Muslera'lı Galatasaray , diğer tarafta ise Weghorst, Cenk Tosun, Dele Alli, Gedson'lu Beşiktaş ...





Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu dev mücadeleye galibiyetten başka bir düşünce ile çıkmayacak. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Güneş ise zorlu rakibi karşısında galip gelerek 2'de 2 yapmak istiyor.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın taraftarları da gol atmasını beklediği isimleri paylaşırken, akıllara son 10 sezonda derbilerde gol atan futbolcular geldi.

Biz de sizlere şimdi son 10 sezonda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde gol atan futbolcuların listesini paylaşacağız.





2012-2013 SEZONU

26 Ağustos 2012 | Beşiktaş (Samet Aybaba) - Galatasaray (Fatih Terim): 3-3

Goller

Beşiktaş: Felipe Melo (K.K.), Filip Holosko (2)

Galatasaray: Johan Elmander, Umut Bulut, Selçuk İnan (Pen.)

27 Ocak 2013 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Samet Aybaba): 2-1

Goller

Galatasaray: Emre Çolak, Albert Riera

Beşiktaş: Tomas Sivok

2013-2014 SEZONU

22 Eylül 2013 | Beşiktaş (Slaven Bilic) - Galatasaray (Fatih Terim): 0-3*

Goller

Beşiktaş: Hugo Almeida

Galatasaray: Didier Drogba (2)

* Sahaya giren taraftarlar nedeniyle maç ertelenmiş ve Beşiktaş 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

22 Şubat 2014 | Galatasaray (Roberto Mancini) - Beşiktaş (Slaven Bilic): 1-0

Goller

Galatasaray: Selçuk İnan (Pen.)

2014-2015 SEZONU

4 Ocak 2015 | Beşiktaş (Slaven Bilic) - Galatasaray (Hamza Hamzaoğlu): 0-2

Goller

Galatasaray: Felipe Melo, Burak Yılmaz

24 Mayıs 2015 | Galatasaray (Hamza Hamzaoğlu) - Beşiktaş (Slaven Bilic): 2-0

Goller

Galatasaray: Yasin Öztekin, Wesley Sneijer

2015 -2016 SEZONU

14 Aralık 2015 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Mustafa Denizli): 2-1

Goller

Beşiktaş: Mario Gomez, Gökhan Töre

Galatasaray: Sneijder

8 Mayıs 2016 | Galatasaray (Jan Olde Riekerink) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 0-1

Goller

Beşiktaş: Mario Gomez

13 Ağustos 2016 (Süper Kupa) | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Riekerink): 0-3*

Normal süresi 0-0, Uzatmalar 1-1, Penaltı atışları 0-3.

Goller

Beşiktaş: Aurelien Chedjou (K.K.)

Galatasaray: Hakan Balta

2016-2017 SEZONU

24 Eylül 2016 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Riekerink): 2-2

Goller

Beşiktaş: Marcelo, Cenk Tosun

Galatasaray: Eren Derdiyok, Bruma

27 Şubat 2017 | Galatasaray (Tudor) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 0-1

Goller

Beşiktaş: Anderson Talisca

2017 - 2018 SEZONU

2 Aralık 2017 | Beşiktaş (Şenol Güneş) - Galatasaray (Tudor): 3-0

Goller

Beşiktaş: Cenk Tosun, Tosic, Negredo

29 Nisan 2018 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 2-0

Goller

Galatasaray: Fernando, Garry Rodrigues

2018 - 2019 SEZONU

2 Aralık 2018 | Beşiktaş - Galatasaray (Fatih Terim): 1-0

Goller

Beşiktaş: Ljajic

5 Mayıs 2019 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş: 2-0

Goller

Galatasaray: Onyekuru, Fernando

2019 - 2020 SEZONU

27 Ekim 2019 | Beşiktaş (Abdullah Avcı) - Galatasaray (Fatih Terim) 1-0

Goller

Beşiktaş: Umut Nayir

15 Mart 2020 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Sergen Yalçın): 0-0

2020-2021 SEZONU

17 Ocak 2021 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) - Galatasaray (Fatih Terim) 2-0

Goller

Beşiktaş: Josef de Souza, N'Koudou

8 Mayıs 2021 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş (Sergen Yalçın): 3-1

Goller

Galatasaray: Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan

Beşiktaş: Rachid Ghezzal (Pen.)

2021-2022 SEZONU

25 Ekim 2021 | Beşiktaş (Sergen Yalçın) - Galatasaray (Fatih Terim): 2-0

Goller

Beşiktaş: Cyle Larin (2)

14 Mart 2022 | Galatasaray (Domenec Torrent) - Beşiktaş (Önder Karaveli): 2-1

Goller

Galatasaray: Kerem Aktürkoğlu (2)

Beşiktaş: Rıdvan Yılmaz

Onur Erdem Bayramiç / Detay Haber



