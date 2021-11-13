TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Sarıyer ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Somaspor, yarın evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer görev yapacak.

Puan tablosunda 7'nci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. Basatemür, "Çorum FK da bizim gibi üst sıraları hedefliyor. Çekişmeli bir karşılaşma oynayacağız, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. (DHA)