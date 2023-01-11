Somaspor'da Emre Can imzaladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, orta saha takviyesi gerçekleştirdi. Son olarak Süper Lig temsilcisi Başakşehir'den kanat Güney Sağır'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Ergene Velimeşesporlu Emre Can Atilla'yı da kadrosuna dahil etti.
Soma'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu resmi sözleşmeye imza attı. Gençlerbirliği'nde kariyerine başlayan Emre Can, Konyaspor , 1922 Konyaspor, Shkupi, Bodrumspor, Kırklarelispor, Ankaraspor ve Ergene Velimeşespor'da oynadı.(DHA)