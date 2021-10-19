Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2'de 2 yaptıktan sonra evinde 2 farklı geriye düştüğü Afjet Afyonspor maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, futbolcularını övdü.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ancak oyuna 2-0 yenik başlamayı beklemediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Böyle bir ortamda toparlanmak kolay değildir. Biz hep inanıyorduk. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, gerçekten çok önemli bir iş başardılar. Bu en büyük kazancımız oldu. Bırakmamak, pes etmemek ve devam etmek karakterimizde var. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Maçın bitiş düdüğüne kadar bizimleydiler. Yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta Diyarbekirspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

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