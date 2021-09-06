SOMA, (DHA)

Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilçeyi yıllar sonra 2'nci Lig'de temsil eden Somaspor, Kırmızı Grup'ta sezona 1-0'lık Niğde Anadolu FK galibiyetiyle başlayıp moral buldu. Maçın 48'inci dakikasında Özcan'la öne geçip 55'inci dakikada İbrahim'in atılmasıyla 10 kişi kalan Ege ekibi zor da olsa kazanmasını bildi.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Sezona galibiyetle başlamak mutluluk verici. Öne geçtikten sonra 1 kişi eksik kaldık. Sonuçta kazanmasını bildik. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Somaspor bu hafta Adıyaman 1954 Spor'la deplasmanda karşılaşacak.