MENÜ

Somaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 3-1 yenen Somaspor, puanını 14'e çıkarıp Play-Off hattında adını 5'inci sıraya yazdırdı.

10 Ekim 2022, Pazartesi 19:39 Son Güncelleme:
- A +
Somaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 3-1 yenen Somaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü. İlk 4 haftada hiç galip gelemediği grupta oynadığı son 5 maçında 4'üncü galibiyetini alan Somaspor, puanını 14'e çıkarıp Play-Off hattında adını 5'inci sıraya yazdırdı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk 4 haftasını kazanamadan geçtiklerini hatırlatan Basatemür, "Ardından toparlandık ve art arda iyi sonuçlara imza attık. Son 5 maçımızda 4'üncü galibiyetimiz oldu. Bu da bizi yukarılara çekti. Serimizi sürdürüp daha da iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Somaspor, hafta sonunda deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...