Somaspor yenilgiyi unuttu

Somaspor, sezon boyunca çıktığı toplam 20 maçta ise tek mağlubiyet alıp 3'üncü Lig'in en az yenilen takımı oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Somaspor'un Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, önlerinde final haftaları olduğunu belirterek, "Lig uzun maraton, oynanmamış birçok karşılaşma var. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip hedefimize ulaşacağız" dedi.

DHA