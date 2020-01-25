Somaspor ve Nazilli evinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 yenilerek yara alan zirve takipçisi Somaspor yarın evinde Gölcükspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Son 4 maçını kaybeden 4'üncü sıradaki Nazilli Belediyespor, 7'nci basamakta yer alan 1954 Kelkit Belediyespor'u konuk edecek.

2. Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkaran 3. sıradaki Turgutluspor, deplasmanda 5. sırada yer alan Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bu iki maç da 13.30'da başlayacak. İki haftadır kaybeden zirve takipçisi Fethiyespor, 13.00'te Ağrı 1970'e konuk olacak. 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, 13.30'da seyircisi önünde düşme hattındaki Tokatspor'la karşılaşacak.