Somaspor, son provada mağlup

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, lig maratonu öncesi oynadığı 10'uncu ve son hazırlık maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un golünü Yılmaz Ceylan'ın asistinde Can Muhammet Vural kaydetti. Bu mücadeleyle sezon öncesi özel maçlarını tamamlayan Soma, oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı ekip 10 maçta rakip ağları 20 kez havalandırırken, kendi ağlarında 15 gol gördü. Somaspor, Karacabey maçının ardından 2 günlük izin yapıp hafta sonu başlayacak lig için hazırlıklarına devam edecek. (DHA)