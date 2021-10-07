TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yapan Somaspor, son 2 deplasman maçında yıkıldı. Deplasmandaki son 2 sınavında önce Diyarbekirspor'a 3-1, ardından dün Sakaryaspor'a 3-0 mağlup olan Soma, Play-Off hattının gerisinde kaldı.

Evinde ise şimdiye kadar 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 10 Ekim Pazar günü düşme hattındaki Turgutluspor'u konuk edeceği Manisa derbisinde yeniden çıkış yakalamaya çalışacak. İki Manisa kulübü arasındaki derbi, yıllarca Turgutluspor'da görev yapan Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür için de duygusal bir sınav olacak. (DHA)