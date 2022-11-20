Somaspor-Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, deplasmanda Somaspor’u tek golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74’üncü dakikasında Mert, Şanlıurfaspor’a galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Şanlıurfaspor 27 puana yükseldi. Somaspor ise 21 puanda kaldı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep Güneş
SOMASPOR: Muharrem – Kadir, Ali Mert, Eray (Dk. 90 Kadir), Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 75 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 75 Can), Kenan, Yılmaz (Dk. 83 Berkay)
ŞANLIURFASPOR: Aydın – Mehmet, Semih, Barış, Feyyaz, Cumali, Bünyamin (Dk. 34 Behlül), Mehmet Alp (Dk. 34 Erkam), Mert, Kemal (Dk. 59 İbrahim), Şahin (Dk. 86 Enes)
GOLLER: Dk. 74 Mert (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Can (Somaspor), Aydın (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 57 Mehmet (Şanlıurfaspor)