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Somaspor-Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, deplasmanda Somaspor’u tek golle geçti.

20 Kasım 2022, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Somaspor-Şanlıurfaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, deplasmanda Somaspor’u tek golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74’üncü dakikasında Mert, Şanlıurfaspor’a galibiyeti getiren golü attı. Bu sonuçla Şanlıurfaspor 27 puana yükseldi. Somaspor ise 21 puanda kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep Güneş

SOMASPOR: Muharrem – Kadir, Ali Mert, Eray (Dk. 90 Kadir), Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 75 Erdem), Mustafa, Emrecan (Dk. 75 Can), Kenan, Yılmaz (Dk. 83 Berkay)

ŞANLIURFASPOR: Aydın – Mehmet, Semih, Barış, Feyyaz, Cumali, Bünyamin (Dk. 34 Behlül), Mehmet Alp (Dk. 34 Erkam), Mert, Kemal (Dk. 59 İbrahim), Şahin (Dk. 86 Enes)

GOLLER: Dk. 74 Mert (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Can (Somaspor), Aydın (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 57 Mehmet (Şanlıurfaspor)

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