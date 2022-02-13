Somaspor - Sakaryaspor maç sonucu: 1-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adıyaman FK'ya 2-1 yenilen Somaspor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a da aynı skorla mağlup oldu: 1-2. Maça hızlı başlayan Sakaryaspor 5'inci dakikada Burak'ın golüyle tabelayı 1-0'a getirdi.

Somaspor 23'üncü dakikada rakibine Emir'le yanıt verdi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Sakaryaspor'u galibiyete taşıyan golü 69'uncu dakikada Ömer Bozan kaydetti. Bu sonuçla Sakaryaspor 52 puana yükselip liderlik koltuğunu kaybetmedi. Somaspor ise 41 puanda kalarak Play-Off yolunda yara aldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)

SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Atamer (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Emir (xx) (Dk. 81 Mücahit), Ali (xx) (Dk. 85 Ömüray), Özcan (xx), Eray (xx) (Dk. 85 Emirhan), Yasin (x) (Dk. 16 Orkun x), Yılmaz (x)

SAKARYASPOR: Furkan (xxx) - Çağlayan (xx) (Dk. 46 Eyüpcan x), Oğuz (xx) (Dk. 59 Ömer Can x), Mehmet (xx), Onur (xxx), Ümit (xx), Ömer Bozan (xxx) (Dk. 86 Onur), Okan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 81 Umut), Burak (xxx), Tahir (xx) (Dk. 46 Ali xx)

GOLLER: Dk. 5 Burak, Dk. 69 Ömer Bozan (Sakaryaspor), Dk. 23 Emir (Somaspor)

SARI KARTLAR: Melih, Orkun, Mustafa, Oğuzhan (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet (Sakaryaspor)