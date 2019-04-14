Somaspor Play-Off'u garantiledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta deplasmanda Bursa ekibi Gülbahçespor'la 0-0 berabere kalan lider Somaspor, bitime 1 hafta kala liderlik Play-Off'a kalmayı garantiledi.

14 Nisan 2019, Pazar 20:06
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Somaspor Play-Off'u garantiledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta deplasmanda Bursa ekibi Gülbahçespor'la 0-0 berabere kalan lider Somaspor, bitime 1 hafta kala liderlik Play-Off'a kalmayı garantiledi. Gelecek haftayı bay geçecek Soma temsilcisi 56 puana ulaşırken, Salihli Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalan zirve takipçisi Yıldırım Belediyespor 53 puana yükseldi.

Yıldırım Bld, gelecek hafta kazansa bile ikili averajda geride olduğu Somaspor'u geçemeyecek. Somaspor, grup liderlerinin mücadele edeceği Play-Off'tan 3. Lig'e yükselmeye çalışacak.

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