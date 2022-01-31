TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarbekirspor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenen Somaspor son 4 maçını kazanıp Play-Off yolunda ümit tazeledi. Üst üste alınan galibiyetlerle ilk 5'le arasındaki puan farkını 1 maç eksiği olmasına rağmen 2'ye indiren 38 puanlı Somaspor, camiasını mutlu etti.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, seriyi sürdüreceklerini belirterek, "Diyarbekirspor karşılaşması oldukça zorlu geçti. Kritik bir dakikada golü attık ve kazandık. Takımımız iyi bir ivme kazandı. Bunu devam ettireceğiz, hak ettiğimiz yerlere geleceğiz" dedi.

SOMA, (DHA)



