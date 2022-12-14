TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor 'u evinde 3-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Somaspor, 11 Aralık Pazar günü oynanan maçta belgelerin haksız kullanımı yüzünden Futbol Disiplin Talimatı'nın 47'nci maddesi uyarınca PFDK'lık oldu. Somasporlu Mustafa Efe Kansız da belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle tedbirli olarak kurula sevkedildi. PFDK kararları yarın açıklanacak.

Manisaspor ve Manisa FK altyapılarında yetişip amatör olarak 2017 yılında Galatasaray 'ın yolunu tutan 17 yaşındaki Mustafa Efe, Eylül ayında Somaspor'da profesyonel olmasına rağmen resmi olarak hiçbir maçta görev yapmamıştı.

Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak edenleri kapsayan Futbol Disiplin Talimatı'nın 47'nci maddesi uyarınca bu eylemde bulunan futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası, kulüp yöneticilerine 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca 2'nci Lig kulübü yöneticileri için 20 bin TL ile 40 bin TL arasında ceza veriliyor. Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere de ayrıca 2'nci Lig için 40 bin TL'den 80 bin TL'ye kadar ceza kesiliyor.