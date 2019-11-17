Somaspor - Pazarspor maç sonucu: 2-3

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor, evinde Pazarspor'a 3-2 yenildi. Ev sahibi ekip üst üste 3 maç kazandıktan sonra sahadan eli boş ayrılarak 25 puanda kaldı ve 4'üncü sıraya geriledi. Pazarspor ise 19 puana ulaşarak Play-Off hattına girdi. Konuk ekibin gollerini 6'ncı dakikada ve 45'inci dakikada Oğuzhan, 90+4'üncü dakikada Mithat kaydetti. Somaspor'un gollerini 58'inci dakikada Onur, 90+6'ncı dakikada Muhsin attı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (x), Önder Çalış (x), Deniz Demirel (x)

SOMASPOR: Ömer (x) - Üzeyir (xx), Muhsin (xx), Burak (xx) (Dk. 74 Melih x) Onur (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Muammer (xxx), Mert (xx) (Dk. 74 Bedirhan x), Mehmet (xx)

PAZARSPOR: Ebubekir (xxx) - Şeyhmus (xx), Oğuzhan (xxxx) (Dk. 90 İbrahim), Fahri (xx) (Dk. 73 Mehmet x), Fatih (xxx), Muhammet (xxx), Onur (xx) (Dk. 74 Hüseyin x), Volkan (xx), Mithat (xxxx), Mücahit (xx), Aykut (xx)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 45 Oğuzhan, Dk. 90+4 Mithat (Pazarspor), Dk. 58 Onur, Dk. 90+6 Muhsin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Onur, Muhsin, Ali, Mert (Somaspor), Mithat, Oğuzhan, Ebubekir, Fatih (Pazarspor)