Somaspor - Muğlaspor maç sonucu: 2-0 Somaspor finalde!

TFF 2'nci Lig'e yükselme play-off yarı final mücadelesinde Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan karşılaşma Muğlaspor'un vuruşuyla başladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 56'ncı dakikada gelişen Soma atağında Mehmet Bağlı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+5'inci dakikada Somaspor'un gelişen atağında Taner Yıldız’ın attığı golle durum 2-0’a geldi.
Maçta başka gol olmayınca Somaspor 2-0'lik galibiyetle finale yükselen tarafı oldu. Maç sonu Somasporlu futbolcular ve yöneticiler selfie yaparak, galibiyeti kutladı.
Somaspor finalde Pazar Spor – Nevşehir Spor galibiyle karşılaşacak. Final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak.