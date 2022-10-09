Somaspor-İnegölspor maç sonucu: 3-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta Bayburt Özel İdare Spor’u deplasmanda 3-0 yenen Somaspor, evinde İnegölspor’u da 3-1 yenerek 2’de 2 yaptı. Konuk İnegölspor 35’inci dakikada Furkan’ın golüyle öne geçti: 0-1. Somaspor, 42’nci dakikada Yusuf Türk ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti. Somaspor 64’te Can’la 2-1’i buldu. Maçta son sözü 89’da Mücahit söyledi. Somuspor bu galibiyetle puanını 14 çıkarıp zirve yarışına ortak olurken, İnegölspor 7 puanda kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Bingöl, Osman Baruk, Recep Güneş

SOMASPOR: Muharrem - Yavuzhan, Murat (Dk. 85 Kadir Karış), Kadir Kurt, Oğuzhan, Can (Dk. 67 Emrecan), Yusuf Türk (Dk. 84 Eray), Yusuf Tursun (Dk. 55 Erdem), Mustafa, Kenan, Yılmaz (Dk. 85 Mücahit)

İNEGÖLSPOR: Sercan - Orhan, Hamza (Dk. 78 Enes), Batuhan, Furkan, Bahadır (Dk. 78 Emir), Medeni (Dk. 68 Yunus), Yılmaz (Dk. 78 Kadir), Taylan (Dk. 68 Hüseyin), Ersel, Serhat

GOLLER: Dk. 35 Furkan (İnegölspor) - Dk. 42 Yusuf Türk, Dk. 64 Can, Dk. 89 Mücahit (Somaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Tursun (Somaspor), Batuhan (İnegölspor)