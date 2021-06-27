Misli.com 2'nci Lig'in yeni kulüplerinden Somaspor, dış transferde ilk imzayı geçen sezon Arhavispor'da forma giyen ön libero İbrahim Ak'a attırdı. Altyapısında futbola başladığı Bandırmaspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki futbolcu Derincespor, Karacabey Birlik, 1922 Konyaspor , Ofspor takımlarında da oynadı. İbrahim geçen sezon ilk yarıda Ofspor'da 12, ikinci devrede Arhavispor'da 13 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, iç transferde ise Uğur Can ve Melih Şencan'ın ardından Oğuzhan Yıldırım'la da yeniden anlaştı.