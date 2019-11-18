Somaspor fırsat tepti

SOMA, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Pazarspor'a 3-2 yenilerek liderlik koltuğuna oturma şansını kaçıran Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, taraftarlardan özür diledi. Maçın ilk yarısını kötü, ikinci yarısını iyi oynadıklarını belirten Basatemür, "Verilmeyen penaltılarımız ve rakibin sürekli yatarak zaman geçirmesi ritm yakalamamıza engel oldu. Lider olma şansımız vardı ve onu kullanamadık. Lig uzun ve alınacak çok puan var daha. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" dedi.

Deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımız yenilgiye rağmen takımımıza sahip çıktılar. Maçın en güzel hareketini onlar yaptı. En kısa zamanda yeniden kendimizi ve onları mutlu edecek oyun ve skorları alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Mehmet Bağlı ve Erkul Küçük'ün sakat olduğu siyah-beyazlılarda Muhsin Polat, Osmaniyespor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

