Somaspor-Esenler Erokspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, Esenler Erokspor'u uzatmada 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Soma Atatürk Stadı'nda ev sahibi 27'nci dakikada Yılmaz ve 90+5'te Emrecan'ın golleriyle 3 puana ulaştı.

Konuk ekibe Cenk'in 80'inci dakikada tek golü yetmedi. Kötü başladığı grupta son 3 maçtır yenilmeyen Somaspor, 5 haftada puanını 5 yaptı.

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Barkın Kara, Tuncay Ercan, Mert Baykal

SOMASPOR: Muhaharrem Tunay - Yavuzhan, Kadir, Oğuzhan, Can Muhammet (Dk. 74 Yusuf Türk), Yılmaz, Yusuf Tursun (Dk. 86 Eray), Murat (Dk. 86 Kadir), Berkay (Dk. 62 Emrecan), Mustafa, Kenan (Dk. 62 Erdem)

ESENLER EROKSPOR: Bekir - Sertaç, Abdurrahman Emir, Alper, Onur (Dk. 46 Zahit), Serdar Cansu, Muharrem, Yusuf (Dk. 46 Yavuz), Serdar Deliktaş (Dk. 46 Berk İsmail), Eşref (Dk. 66 Cenk), Gökhan (Dk. 46 Batuhan)

GOLLER: Dk. 27 Yılmaz, Dk. 90+5 Emrecan (Somaspor) - Dk. 80 Cenk (Esenler Erokspor)

SARI KART: Erdem (Somaspor)