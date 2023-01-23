Somaspor, Çorum FK karşısında fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, evinde Çorum FK ile golsüz berabere kalarak fırsat kaçırdı. Rakibinin 44'üncü dakikada 10 kişi kalmasıyla avantaj yakalayan siyah-beyazlılar yine de galibiyete ulaşamadı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik 2 puan bıraktıklarını söyledi. Play-Off'u sonuna kadar zorlayacaklarını ifade eden Basatemür, "Evimizde mutlak galibiyet almak istiyorduk. Gerekli pozisyonları da yakaladık. Beraberliğe üzüldük ancak mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu. (DHA)